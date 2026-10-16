Китай отверг призывы к участию в переговорах о ядерном разоружении

Китай заявил, что привлечение Пекина к переговорам о ядерном разоружении не было бы ни справедливым, ни обоснованным. Это прозвучало после заявления президента США Дональда Трампа о консультациях Вашингтона с Китаем и государством-агрессором Россией по денуклеаризации, сообщает Anadolu Agency.

Позиция Пекина

Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что ядерные силы КНР имеют совершенно иной масштаб, чем арсеналы США и России. Anadolu Agency приводит ее слова со ссылкой на государственное издание Global Times.

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По словам Мао Нин, Пекин уже много раз высказывал свою позицию по этому вопросу. Она также заявила, что США как страна с крупным ядерным арсеналом должны добросовестно выполнять особую и первоочередную ответственность за ядерное разоружение. Представительница назвала это широким консенсусом международного сообщества.

Оценки ядерных арсеналов

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2026 года Китай имел приблизительно 620 ядерных боеголовок. Для сравнения, США имели 5 042 боеголовки, а Россия — 5 420.

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