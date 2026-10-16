在拉脱维亚，Latvijas dzelzceļš与中央金融和合同机构签署协议，实施一项由欧盟资助的项目，建设连接里加机场与首都中央火车站的新铁路。资金总额为2.6418亿欧元，LSM English报道。

该协议于8月27日签署。Latvijas dzelzceļš计划与Eiropas Dzelzceļa līnijas公司共同在2029年12月31日前完成项目规定的工程。EDzL是RB Rail联盟的拉脱维亚成员，该联盟由三个波罗的海国家共同组成，用于建设Rail Baltica高速铁路。

经由伊曼塔的路线

该项目计划从里加机场的Rail Baltica车站铺设一条新的1520毫米轨距支线，通往附近的伊曼塔站。还计划对伊曼塔—里加中央火车站以及里加中央火车站—奥格雷路段的现有铁路进行现代化改造。

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机场内新的Rail Baltica车站附近将建设客运基础设施，并保障列车运行。机场与里加市中心之间将开行接驳列车。

资金与轨距

接驳列车将使用现有的1520毫米轨距网络，而非为Rail Baltica主线建设的1435毫米欧洲标准轨距。按照目前计划，来自爱沙尼亚和立陶宛的乘客将需要换乘才能抵达机场。

在总额中，2.24550286亿欧元将来自欧盟凝聚基金，另有39626522欧元将由拉脱维亚国家预算提供。该项目还旨在实现电气化网络现代化、扩大电气化范围、提高交通安全并改善客运质量。该项目还应促进从机场经里加中央火车站至奥格雷路段的国防基础设施和军事机动能力发展。

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