В Палестине в результате удара израильского беспилотника на севере города Газа были ранены четверо палестинцев. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на медицинские источники.

Удар возле кафе

По словам очевидцев, дрон атаковал человека, проходившего мимо кафе в районе Шейх-Радван. В результате удара пострадавший лишился конечности и находился в критическом состоянии.

Ранее израильская армия провела масштабные разрушения и подрывы в восточной части города Газа. Взрывы были слышны в разных районах сектора Газа.

Обстрелы возле Рафаха и Хан-Юниса

На юге сектора Газа израильские военные корабли, по утверждению очевидцев, более 40 раз открывали огонь вдоль побережья Рафаха в течение примерно двух часов. Обстрел сопровождался интенсивной стрельбой из израильской военной техники и вертолетов. О пострадавших в этом районе не сообщалось.

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В южной части Хан-Юниса также фиксировали усиление движения израильской военной техники. По данным очевидцев, военные стреляли в направлении палаток, где находятся перемещенные палестинцы.

Данные Министерства здравоохранения Газы

По сообщению агентства, события произошли на фоне нарушений соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября 2025 года. Министерство здравоохранения Газы заявило, что с тех пор в результате нарушений режима прекращения огня погибли 1505 палестинцев, еще 5332 были ранены.

По данным ведомства, с октября 2023 года в результате израильской военной операции в Газе погибли более 74 тысяч палестинцев, более 175 тысяч получили ранения.

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