В Польше при тушении пожара в магазине погибли двое пожарных — Interia
В польском Ниско во время тушения пожара в магазине погибли двое пожарных, сообщает Interia. Огонь отрезал им путь эвакуации. Погибших в сообщении назвали Бартоломеем и Войцехом.
Пожар в Ниско
По данным Interia, пожарные тушили пожар в магазине. Ниско расположен в Подкарпатском воеводстве Польши. Издание сообщило, что огонь перекрыл им путь эвакуации. Interia пообещала позднее опубликовать более подробную информацию о трагедии.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Соболезнования министра
Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский написал на платформе X, что Бартоломей и Войцех заплатили самую высокую цену, выполняя задачу до конца. В публикации он выразил самые искренние соболезнования семьям, близким и коллегам погибших и почтил их память. Министр сообщил о трагическом завершении операции по тушению пожара в Ниско.