В польском Ниско во время тушения пожара в магазине погибли двое пожарных, сообщает Interia. Огонь отрезал им путь эвакуации. Погибших в сообщении назвали Бартоломеем и Войцехом.

Пожар в Ниско

По данным Interia, пожарные тушили пожар в магазине. Ниско расположен в Подкарпатском воеводстве Польши. Издание сообщило, что огонь перекрыл им путь эвакуации. Interia пообещала позднее опубликовать более подробную информацию о трагедии.

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Соболезнования министра

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский написал на платформе X, что Бартоломей и Войцех заплатили самую высокую цену, выполняя задачу до конца. В публикации он выразил самые искренние соболезнования семьям, близким и коллегам погибших и почтил их память. Министр сообщил о трагическом завершении операции по тушению пожара в Ниско.

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