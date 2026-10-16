Украинские дети, проживающие за рубежом, смогут получить аттестат без повторного обучения

Украинские школьники, которые из-за полномасштабной войны находятся за рубежом, смогут получить украинский аттестат об окончании школьного образования без повторного прохождения полной учебной программы.

Для этого предусмотрен механизм признания результатов обучения в зарубежных учебных заведениях и освоения украиноведческого компонента. Обучаться по этой программе дети смогут как очно, так и дистанционно.

Для этого государство предусмотрело возможность зачета результатов обучения в зарубежных школах в сочетании с изучением предметов по украиноведению.

Вопрос обеспечения образования украинских детей за рубежом подняла заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк. По ее словам, согласно оценкам, приведенным в отчете Министерства образования и науки Украины и Счетной палаты за сентябрь 2026 года, в настоящее время за пределами Украины обучаются от 320 до 400 тысяч украинских детей. Кондратюк подчеркнула, что одной из ключевых задач государства остается сохранение связи этих детей с украинской системой образования, а также создание условий для их возвращения после окончания войны.

В частности, она поинтересовалась, насколько эффективно работают механизмы реинтеграции школьников, упрощения признания документов об образовании и возможности изучения украинского языка в учебных заведениях других государств.

Отвечая на вопрос, премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что украинские дети за рубежом остаются одним из приоритетов государственной образовательной политики.

«Наши дети за рубежом — это наши дети, это украинские дети. И мы должны сделать все, чтобы по окончании войны они вернулись в Украину и поддерживали, и развивали украинскую экономику», — заявил Корецкий.

По словам главы правительства, именно образование — один из важнейших инструментов сохранения связи молодого поколения с Украиной. В то же время он признал, что дети, которые уже учатся в школах стран пребывания, часто не имеют возможности параллельно полноценно осваивать украинскую образовательную программу из-за чрезмерной нагрузки.

Как украинские школьники за рубежом могут получить аттестат

Для решения этой проблемы государство предложило механизм украиноведческого компонента, который позволяет совмещать обучение в иностранной школе с изучением предметов, необходимых для сохранения связи с украинским образованием. По словам главы правительства, соответствующую программу можно осваивать как непосредственно в образовательных центрах за рубежом, так и дистанционно через украинские школы.

Её (программу, — ред.) можно проходить как на базе проверенных учебных центров, действующих в других странах — их уже более 120, — которые прошли проверку Министерством образования. Так можно делать и дистанционно через украинские школы, которые работают в дистанционном формате, — пояснил Корецкий.

Программа предусматривает, что в свободное от основного обучения время украинские дети изучают украинский язык, историю Украины, географию Украины, культурологические дисциплины, а также отдельные предметы по собственному выбору. То есть школьникам не нужно заново изучать всю программу, которую они уже осваивают в учебных заведениях стран пребывания.

Как пояснил глава правительства, в соответствии с достигнутыми договоренностями, результаты обучения за рубежом могут быть признаны украинской стороной. А после прохождения украиноведческого компонента ребенок сможет получить также украинский документ об окончании школьного образования. Это, в частности, открывает возможность поступления в украинские университеты и позволяет школьникам оставаться частью украинской образовательной и культурной среды.

Кроме того, правительство сотрудничает с украинскими общинами за рубежом, в частности религиозными, для поддержки деятельности образовательных центров и обеспечения их учебной литературой.

Украинский язык как второй иностранный в школах Европы

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено возможности изучения украинского языка как второго иностранного в школах европейских стран.

Елена Кондратюк отметила, что соответствующая практика уже существует в ряде стран, принявших украинских беженцев. По ее словам, примерно 45 польских школ уже работают в этом направлении. Аналогичные подходы применяются в отдельных учебных заведениях Великобритании и Австрии. Также депутат отметила активность Франции. По её мнению, расширение таких возможностей позволит украинским детям сдавать соответствующие экзамены в странах пребывания и одновременно поддерживать знание родного языка.

Кондратюк также подчеркнула, что введение украинского языка в качестве второго иностранного может стать альтернативой изучению русского языка в европейских школах. Она призвала украинские власти активизировать сотрудничество с министерствами образования стран Европейского Союза для распространения этой практики.

Часть украинских детей за рубежом может оставаться вне системы образования

Еще одной проблемой, на которую обратила внимание заместитель председателя Верховной Рады, стало отсутствие части украинских детей в системах учета учебных заведений.

Кондратюк подчеркнула: в ходе встреч с министрами образования европейских стран выяснилось, что некоторые украинские дети не учатся ни в местных школах, ни дистанционно в украинских учебных заведениях. Она назвала это серьезным пробелом, требующим внимания украинских властей и образовательных ведомств стран пребывания.

По мнению Кондратюк, Украина должна поддерживать постоянную связь с такими детьми, обеспечивать их доступ к обучению и создавать условия, при которых они смогут оставаться частью украинского образовательного пространства даже во время длительного пребывания за рубежом.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время своего выступления в парламенте 16 октября.

Лубинец заявил, что украинским детям за рубежом становится все труднее учиться в школах Украины в онлайн-режиме.

Ранее Украинский центр оценки качества образования прокомментировал ситуацию в Одесской области, где участники Национального мультипредметного теста провели в экзаменационном центре почти 13 часов из-за длительных воздушных тревог. По данным ведомства, выпускникам предлагали перенести экзамен на дополнительную сессию, однако они отказались и решили дождаться завершения тестирования и сдать НМТ в тот же день.

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