В России продажи антидепрессантов выросли вдвое с начала войны

С начала полномасштабной войны против Украины продажи антидепрессантов в России выросли примерно на 100 %.

Если в 2022 году было продано 8,3 млн упаковок, то за первые восемь месяцев 2026 года — почти 18 млн.

В 2025 году россияне приобрели 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд рублей — на 36% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2026 года аптеки продали 6,4 млн упаковок, что на 34% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

Среди причин роста спроса эксперты называют войну, мобилизацию, тревожность из-за экономической нестабильности и проблемы на рынке труда. Медики также сообщают о распространенных жалобах на нарушения сна, панические атаки и депрессивные состояния.

Удары по дата-центрам «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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