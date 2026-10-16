В России вводится сбор на смартфоны и ноутбуки

В России с 1 декабря планируется ввести так называемый технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другие телефоны. Соответствующие ставки утвердил Минпромторг РФ: за смартфон предусмотрено 250 рублей, а за ноутбук — 500 рублей. Власти рассчитывают получить благодаря новому сбору 37,5 млрд рублей до конца 2029 года на фоне значительного дефицита федерального бюджета.

Размер сбора будет зависеть от типа устройства и наличия информации о его бренде и модели в государственной системе маркировки. Если необходимых данных нет, плата будет почти вдвое выше. По утвержденным ставкам суммы будут следующими:

Смартфон — 250 рублей, без необходимых данных о маркировке — 496 рублей.

Ноутбук — 500 рублей, без маркировки — 992 рубля.

Обычный мобильный телефон — 50 рублей, без маркировки — 100 рублей.

Стационарный телефон с беспроводной трубкой — 100 рублей, без маркировки — 198 рублей.

Сбор вступит в силу 1 декабря 2026 года. Он будет распространяться как на импортную электронику, так и на устройства, произведенные в России. Важно, что платить этот сбор должны производители и импортеры, а не покупатели непосредственно при оплате товара в магазине. В то же время дополнительные расходы бизнеса могут повлиять на конечные цены на технику. Насколько именно подорожают устройства, будет зависеть от решений производителей, импортеров и продавцов.

Сколько денег Россия планирует получить

Согласно проекту федерального бюджета, внесенному в Госдуму в конце сентября, российские власти рассчитывают собрать благодаря новому сбору 37,5 млрд рублей до конца 2029 года. Ожидаемые поступления распределяются следующим образом:

в 2026 году — 1,06 млрд рублей;

в 2027 году — 11,67 млрд рублей;

в 2028 году — 12,38 млрд рублей;

в 2029 году — 12,38 млрд рублей.

Таким образом, наибольшие поступления ожидаются уже в первый полный год действия сбора. Власти рассматривают его как дополнительный источник финансирования. В то же время фактические суммы будут зависеть от объемов производства, импорта и количества устройств, подпадающих под новые правила.

Почему российскому бюджету нужны дополнительные средства

Новый сбор вводится на фоне значительных бюджетных расходов и дефицита государственных финансов. В материале проекта бюджета, на который ссылается источник, предусмотрены масштабные расходы на армию в течение ближайших трех лет. Общая сумма таких расходов, по приведенным данным, составляет около 50 трлн рублей. В бюджетных планах также заложен значительный дефицит. Согласно цифрам, приведенным в материале, он может составить 5,4 трлн рублей в 2027 году, 5,1 трлн в 2028-м и 5,3 трлн в 2029-м. Эти показатели требуют отдельной проверки по официальным бюджетным документам, поскольку их сумма не совпадает с общим показателем дефицита в 10,8 трлн рублей, который также упоминается в источнике.

Технологический сбор — один из способов получить дополнительные поступления в бюджет. В то же время он создает дополнительные расходы для компаний, которые производят или ввозят электронику. Поэтому его последствия могут ощутить на себе не только участники рынка, но и покупатели, если бизнес решит компенсировать новые расходы повышением цен.

По сообщениям российских СМИ, власти также связывают этот механизм с поддержкой отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. Таким образом, официально сбор представляется как инструмент финансирования отрасли, хотя он вводится в условиях значительной нагрузки на государственный бюджет. Об этом сообщает The Moscow Times.

Самые богатые люди России в этом году обеспечили более 1% государственных расходов страны благодаря так называемым «добровольным» взносам в бюджет.

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