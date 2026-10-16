У Росії продажі антидепресантів зросли вдвічі від початку війни

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Від початку повномасштабної війни проти України продажі антидепресантів у Росії зросли приблизно на 100%.

Якщо у 2022 році продали 8,3 млн упаковок, то за перші вісім місяців 2026-го — майже 18 млн.

У 2025 році росіяни придбали 22,3 млн упаковок антидепресантів на 20,5 млрд рублів — на 36% більше, ніж роком раніше. У першому кварталі 2026 року аптеки продали 6,4 млн упаковок, що на 34% перевищує показник за аналогічний період 2025-го.

Серед причин зростання попиту експерти називають війну, мобілізацію, тривожність через економічну нестабільність і проблеми на ринку праці. Медики також повідомляють про поширені скарги на порушення сну, панічні атаки та депресивні стани.

Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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