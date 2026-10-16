У Франції перевіряють платформу Mym через захист неповнолітніх — Channel NewsAsia

Французький регулятор медіа та цифрових сервісів Arcom розпочав перевірку французької платформи Mym, яка пропонує контент за підпискою, зокрема матеріали для дорослих. Регулятор підозрює сервіс у можливому недотриманні Закону про цифрові послуги ЄС (DSA), повідомляє Channel NewsAsia.

Запит регулятора

14 жовтня Arcom надіслав Mym офіційний запит на надання інформації. Платформі дали 15 днів для відповіді; у разі невиконання вимоги їй можуть загрожувати санкції.

Перевірку розпочали після попереднього аналізу, який викликав у регулятора занепокоєння щодо захисту дітей і прозорості роботи сервісу. Mym не відповіла одразу на запит журналістів про коментар.

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Підозри щодо правил платформи

Arcom вважає, що Mym могла порушити вимоги DSA у двох напрямах: захисті неповнолітніх, зокрема щодо механізмів перевірки віку, а також у дотриманні вимог прозорості. Регулятор вказав на неповні умови користування платформою та недостатню інформацію про її системи рекомендацій.

Arcom контролює дотримання DSA платформами, заснованими у Франції, від набуття чинності законом SREN у травні 2024 року. Регулятор заявив, що надалі домагатиметься від онлайн-платформ більшої прозорості та посилення захисту користувачів, передусім дітей.

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