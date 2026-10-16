Видео: В Санкт-Петербурге провели рейд против мигрантов, им вручили повестки после намаза

Российские полицейские при поддержке ОМОНа 16 октября провели рейд на Сенном рынке в Санкт-Петербурге. Они проверяли документы у иностранцев, а у мужчин, получивших российское гражданство, — постановку на воинский учет.

По данным местных Telegram-каналов, проверка началась после окончания пятничной молитвы. Силовики обошли не только рынок, но и расположенные рядом магазины, кафе и хостелы. Издание сообщает о нескольких десятках задержанных за различные нарушения. Правоохранители зашли и в мечеть.

«Раздают повестки», — рассказал «Фонтанке.ру» один из тех, кого рейд застал на рынке. Еще несколько продавцов рассказали о проверке документов. Как говорят, тех, кто не смог предъявить необходимые документы, отправляют на дополнительную проверку.

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«Пришли на молитву, а после молитвы всех закрыли. Начали проверять, кто не стоит на воинском учете, регистрацию, патент — все проверяют», — рассказал мужчина, которому удалось выйти с территории рынка. По его словам, во время рейда силовики также применяли физическую силу.

Напомним, что в России блогера приговорили к принудительным работам за критику мобилизации и военкомата.

Российский диктатор Владимир Путин может откладывать масштабную принудительную мобилизацию в России, пока Кремль оценивает, позволит ли усиление дальнобойных ударов достичь поставленных целей в войне против Украины. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).



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