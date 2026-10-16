+11° Kijów +12° Warszawa +21° Waszyngton
$ 44.89 € 50.52 zł 11.57
$ 44.89 € 50.52 zł 11.57
+11° Kijów +12° Warszawa +21° Waszyngton
Wiadomości Świat

Film: W Sankt Petersburgu przeprowadzono obławę na migrantów; po modlitwie wręczono im wezwania

UA NEWS 16 października 2026 18:23
Film: W Sankt Petersburgu przeprowadzono obławę na migrantów; po modlitwie wręczono im wezwania

Rosyjscy policjanci, wspierani przez oddziały OMON, przeprowadzili kontrolę na targu Siennym w Sankt Petersburgu. Sprawdzali dokumenty cudzoziemców, a u mężczyzn, którzy uzyskali rosyjskie obywatelstwo – rejestrację w urzędzie wojskowym. 

 

Według informacji z lokalnych kanałów Telegramu kontrola rozpoczęła się po zakończeniu piątkowej modlitwy. Służby bezpieczeństwa przeszukały nie tylko targ, ale także pobliskie sklepy, kawiarnie i hostele. Serwis informuje o kilkudziesięciu osobach zatrzymanych za różne wykroczenia. Funkcjonariusze wkroczyli również do meczetu.

„Rozdają wezwania” – powiedział serwisowi „Fontanka.ru” jeden z tych, których nalot zastał na targu. Kilku innych sprzedawców opowiedziało o kontroli dokumentów. Jak twierdzą, osoby, które nie były w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, są kierowane na dodatkową kontrolę.

„Przybyliśmy na modlitwę, a po jej zakończeniu wszystkich zamknięto. Zaczęli sprawdzać, kto nie jest zarejestrowany w urzędzie ewidencji wojskowej, rejestrację, zezwolenie na prowadzenie działalności – wszystko sprawdzają” – opowiedział mężczyzna, któremu udało się wydostać z terenu targowiska. Według jego słów podczas akcji funkcjonariusze sił porządkowych stosowali również przemoc fizyczną.

Przypomnijmy, że w Rosji bloger został skazany na prace przymusowe za krytykę mobilizacji i urzędu rekrutacyjnego.

Rosyjski dyktator Władimir Putin może odkładać zakrojoną na szeroką skalę przymusową mobilizację w Rosji, dopóki Kreml ocenia, czy wzmocnienie dalekosiężnych uderzeń pozwoli osiągnąć wyznaczone cele w wojnie przeciwko Ukrainie. Tak wynika z analizy Instytutu Badań nad Wojną (ISW).
 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację