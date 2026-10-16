В Таизе, Йемен, прекратили работу станции электро- и водоснабжения, а также службы вывоза мусора. Губернатор провинции Набиль Шамсан заявил, что это произошло из-за блокирования хуситами ввоза топлива в город, сообщает Anadolu Agency.

Заявление о блокаде города

По словам Шамсана, хуситы держат Таиз в осаде и перекрыли все дороги в город в течение последних 15 дней. Он также заявил, что местные больницы не могут оказывать медицинскую помощь пациентам из-за нехватки медикаментов и медицинских материалов.

Риски для жителей и переселенцев

Губернатор предупредил, что ситуация может ухудшиться для около 4 миллионов жителей Таиза и внутренне перемещенных лиц. По его словам, гуманитарные организации не могут добраться до этих людей.

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Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько других провинций. В следующем году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства.

С июля напряженность вблизи Таиза усилилась, а правительственные силы и хуситы неоднократно вступали в столкновения вокруг города. С 5 октября правительственные силы проводят наступление «Рассвет Йемена», целью которого является восстановление государственных институтов из-под контроля хуситов и возвращение контроля над Саной.

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