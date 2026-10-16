W Taizie w Jemenie przestały działać stacje elektroenergetyczne i wodociągowe, a także służby wywozu śmieci. Gubernator prowincji Nabil Shamsan oświadczył, że stało się tak, ponieważ Huti zablokowali wjazd paliwa do miasta, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie o blokadzie miasta

Według Shamsana Huti utrzymują Taiz w oblężeniu i przez ostatnie 15 dni zablokowali wszystkie drogi prowadzące do miasta. Oświadczył również, że lokalne szpitale nie mogą zapewnić pacjentom pomocy medycznej z powodu braku leków i materiałów medycznych.

Zagrożenia dla mieszkańców i osób przesiedlonych

Gubernator ostrzegł, że sytuacja może się pogorszyć dla około 4 milionów mieszkańców Taizu i osób wewnętrznie przesiedlonych. Według niego organizacje humanitarne nie mogą dotrzeć do tych ludzi.

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Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli stolicę Sanę oraz kilka innych prowincji. W następnym roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd.

Od lipca napięcie w pobliżu Taizu nasiliło się, a siły rządowe i Huti wielokrotnie ścierały się wokół miasta. Od 5 października siły rządowe prowadzą ofensywę „Świt Jemenu”, której celem jest odzyskanie instytucji państwowych spod kontroli Huti oraz przywrócenie kontroli nad Saną.

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