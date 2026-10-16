Армия Израиля ликвидировала командира «Нухбы», причастного к нападению на базу «Рейим»

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Махера Валида Амера аль-Хасини — боевика подразделения «Нухба» группировки ХАМАС, который участвовал в нападении на военную базу Реим 7 октября 2023 года.

По данным ЦАХАЛа, в последнее время он готовил нападения на израильских военных и гражданских лиц, а также занимался восстановлением военного потенциала ХАМАС.

Боевик был ликвидирован авиаударом на юге сектора Газа 14 октября. В израильской армии заявили, что операция была проведена для устранения угрозы.

Источник: ЦАХАЛ

Израильская армия нанесла авиаудары, осуществила артиллерийские обстрелы и подрывы на юге Ливана. Военная техника также продвинулась к южным окраинам приграничного города Кфар-Шуба.

Правительство Израиля одобрило источник финансирования для закупки 12 ударных вертолётов Apache AH-64E производства Boeing. Это позволило подписать соглашение в тот же день, а поставки усовершенствованной версии Apache запланированы на начало следующего десятилетия.

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