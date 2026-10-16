Китай заявил о готовности урегулировать торговые споры с Индией — The Hindu

Китай 16 октября заявил о готовности сотрудничать с Индией для решения взаимных экономических и торговых проблем. Это произошло после того, как министр финансов Индии Нирмала Ситхараман раскритиковала ограничения доступа индийских товаров на китайский рынок, сообщает The Hindu.

Дефицит в торговле

По данным издания, дефицит Индии в торговле с Китаем за первые девять месяцев превысил 100 млрд долларов. Ситхараман заявила, что рост торгового дисбаланса и сохраняющиеся ограничения доступа индийской продукции на рынок остаются главными проблемами, несмотря на годы взаимодействия с Пекином.

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Позиция Китая

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, отвечая на вопрос о комментариях Ситхараман, заявила на брифинге, что Китай никогда не стремится к торговому профициту. Она повторила позицию Пекина относительно обеспокоенности Индии торговым дефицитом.

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