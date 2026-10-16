Chiny gotowe rozmawiać o obawach handlowych Indii — The Hindu

Chiny 16 października oświadczyły, że są gotowe współpracować z Indiami w celu rozwiązania wzajemnych problemów gospodarczych i handlowych. Stało się to po tym, jak indyjska minister finansów Nirmala Sitharaman skrytykowała ograniczenia dostępu indyjskich towarów do chińskiego rynku, informuje The Hindu.

Deficyt handlowy

Według publikacji deficyt Indii w handlu z Chinami w pierwszych dziewięciu miesiącach przekroczył 100 mld dolarów. Sitharaman powiedziała, że rosnąca nierównowaga handlowa oraz utrzymujące się ograniczenia dostępu indyjskich produktów do rynku pozostają głównymi problemami mimo lat kontaktów z Pekinem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko Chin

Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning, odpowiadając na pytanie o komentarze Sitharaman, powiedziała na briefingu, że Chiny nigdy nie dążą do nadwyżki handlowej. Powtórzyła stanowisko Pekinu w sprawie obaw Indii dotyczących deficytu handlowego.

Czytaj nas na