Правительство снизило цену бензина на 3,93 рупии за литр — Dawn

Правительство снизило розничную цену бензина на 3,93 рупии за литр — до 386,30 рупии за литр. Стоимость высокоскоростного дизельного топлива (HSD) оставили без изменений — 396,96 рупии за литр. Обновленные цены будут действовать с 17 по 19 октября.

Новые цены на топливо

Согласно сообщению нефтяного подразделения правительства, цены пересмотрели на период с субботы по понедельник. По данным Dawn, власти продолжают взимать с бензина 114 рупий налогов и сборов за литр, а с дизельного топлива — 100 рупий.

Бензин преимущественно используется в частном транспорте, небольших автомобилях, рикшах и двухколесных транспортных средствах. Дизельное топливо применяется в секторе тяжелых грузоперевозок, на электростанциях и в крупных генераторах.

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Динамика цен и меры экономии

Цена высокоскоростного дизельного топлива снизилась с пикового уровня 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. Его стоимость начала расти с 281 рупии за литр после начала войны между США и Ираном 28 февраля. Бензин достиг максимума в 458,41 рупии за литр 3 апреля, поднявшись с 266 рупий в первую неделю марта.

На фоне роста цен на топливо и конфликта на Ближнем Востоке правительство восстановило меры экономии. В частности, рынки должны закрываться до 21:00, а объемы топлива для служебных автомобилей на три месяца сократили на 50%.

В июле министр по вопросам нефти Али Первез Малик сообщил, что цены на топливо будут устанавливаться ежедневно из-за колебаний на международных рынках. Он также заявил, что кабинет министров и премьер-министр решили передать Управлению по регулированию нефти и газа ответственность за ежедневное определение цен с учетом динамики международного рынка.

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