IMGW объявил предупреждения о тумане в восьми воеводствах — RMF24

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) объявил предупреждения первого уровня из-за густого тумана для частей восьми воеводств. Ограничение видимости прогнозируется в ночь с субботы на воскресенье и утром в воскресенье, сообщает RMF24.

Где будут действовать предупреждения

Предупреждения касаются частей Подляского, Варминьско-Мазурского, Мазовецкого, Лодзинского, Свентокшиского, Силезского и Малопольского воеводств, а также юга Нижнесилезского воеводства.

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Согласно прогнозу IMGW, во время тумана видимость местами может снижаться до менее чем 200 метров. В субботу утром густой туман уже ограничивал видимость во многих регионах Польши до 50–200 метров.

Срок действия предупреждения

Предупреждение начнет действовать в субботу в 21:00 и завершится в воскресенье в 10:30. Метеорологическое предупреждение первого уровня означает, что погодные условия могут способствовать возникновению опасных явлений, представляющих угрозу здоровью и жизни или способных причинить материальный ущерб.

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