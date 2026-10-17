IMGW wydał ostrzeżenia przed mgłą dla ośmiu województw — RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla części ośmiu województw. Ograniczenie widzialności prognozowane jest w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę rano, informuje RMF24.

Gdzie będą obowiązywać ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczą części województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego, a także południa województwa dolnośląskiego.

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Według prognozy IMGW podczas mgły widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów. W sobotę rano gęsta mgła już ograniczała widzialność w wielu regionach Polski do 50–200 metrów.

Okres obowiązywania ostrzeżenia

Ostrzeżenie zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 21:00 i zakończy się w niedzielę o godz. 10:30. Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia lub mogą spowodować straty materialne.

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