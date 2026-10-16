Rząd obniżył cenę benzyny o 3,93 rupii za litr — Dawn

Rząd obniżył detaliczną cenę benzyny o 3,93 rupii za litr, do 386,30 rupii za litr. Cena szybkiego oleju napędowego (HSD) pozostała bez zmian i wynosi 396,96 rupii za litr. Zaktualizowane ceny będą obowiązywać od 17 do 19 października.

Nowe ceny paliw

Zgodnie z komunikatem rządowego wydziału ds. ropy naftowej ceny zmieniono na okres od soboty do poniedziałku. Jak podaje Dawn, władze nadal pobierają od benzyny 114 rupii podatków i opłat za litr, a od oleju napędowego — 100 rupii.

Benzyna jest wykorzystywana głównie w prywatnym transporcie, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych. Olej napędowy stosuje się w sektorze transportu ciężkiego, w elektrowniach i dużych generatorach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dynamika cen i działania oszczędnościowe

Cena szybkiego oleju napędowego spadła z maksymalnego poziomu 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Jego cena zaczęła rosnąć z poziomu 281 rupii za litr po rozpoczęciu wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 28 lutego. Benzyna osiągnęła maksimum 458,41 rupii za litr 3 kwietnia, wzrastając z 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

W obliczu rosnących cen paliw i konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd przywrócił działania oszczędnościowe. W szczególności rynki muszą być zamykane do godziny 21:00, a przydziały paliwa dla samochodów służbowych zostały zmniejszone o 50% na trzy miesiące.

W lipcu minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik poinformował, że ceny paliw będą ustalane codziennie ze względu na wahania na rynkach międzynarodowych. Oświadczył również, że gabinet ministrów i premier zdecydowali o przekazaniu Urzędowi Regulacji Ropy i Gazu odpowiedzialności za codzienne ustalanie cen z uwzględnieniem dynamiki międzynarodowego rynku.

Czytaj nas na