政府将汽油价格每升下调3.93卢比——《黎明报》

政府将汽油零售价每升下调3.93卢比，至每升386.30卢比。高速柴油（HSD）价格维持不变，为每升396.96卢比。更新后的价格将于10月17日至19日生效。

新的燃油价格

根据政府石油部门的声明，价格调整适用于周六至周一期间。据《黎明报》报道，当局继续对汽油每升征收114卢比的税费，对柴油每升征收100卢比。

汽油主要用于私人交通、小型汽车、人力车和两轮车辆。柴油用于重型货运行业、发电厂和大型发电机。

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价格动态与节约措施

高速柴油价格已从4月3日录得的每升520.35卢比峰值下降。在2月28日美国与伊朗之间的战争开始后，其价格从每升281卢比开始上涨。汽油价格于4月3日达到每升458.41卢比的最高点，较3月第一周的266卢比上涨。

在燃油价格上涨和中东冲突的背景下，政府恢复了节约措施。具体而言，市场必须在21:00前关闭，公务车辆的燃油配额在三个月内减少50%。

7月，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，由于国际市场波动，燃油价格将每日确定。他还表示，内阁和总理已决定将每日定价的责任移交给石油和天然气监管局，并考虑国际市场动态。

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