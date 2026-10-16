Уряд знизив ціну бензину на 3,93 рупії за літр — Dawn

Уряд знизив роздрібну ціну бензину на 3,93 рупії за літр — до 386,30 рупії за літр. Вартість високошвидкісного дизельного пального (HSD) залишили без змін — 396,96 рупії за літр. Оновлені ціни діятимуть з 17 до 19 жовтня.

Нові ціни на пальне

Згідно з повідомленням нафтового підрозділу уряду, ціни переглянули на період із суботи до понеділка. За даними Dawn, влада продовжує стягувати з бензину 114 рупій податків і зборів за літр, а з дизельного пального — 100 рупій.

Бензин переважно використовують у приватному транспорті, невеликих автомобілях, рикшах і двоколісних транспортних засобах. Дизель застосовують у секторі великовантажних перевезень, на електростанціях і у великих генераторах.

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Динаміка цін і заходи економії

Ціна високошвидкісного дизельного пального знизилася від пікового рівня 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. Його вартість почала зростати з 281 рупії за літр після початку війни між США та Іраном 28 лютого. Бензин сягнув максимуму в 458,41 рупії за літр 3 квітня, піднявшись із 266 рупій у перший тиждень березня.

На тлі зростання цін на пальне та конфлікту на Близькому Сході уряд відновив заходи економії. Зокрема, ринки мають закриватися до 21:00, а обсяги пального для службових автомобілів на три місяці скоротили на 50%.

У липні міністр з питань нафти Алі Первез Малік повідомив, що ціни на пальне встановлюватимуть щодня через коливання на міжнародних ринках. Він також заявив, що кабінет міністрів і прем’єр-міністр вирішили передати Управлінню з регулювання нафти й газу відповідальність за щоденне визначення цін з урахуванням міжнародної ринкової динаміки.

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