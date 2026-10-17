Спецпредставитель российского диктаторского режима Кирилл Дмитриев приветствовал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие отдельных положений «закона Грема» — так называемых «адских санкций». Эти положения предусматривают введение ограничений в отношении России. Дмитриев назвал шаг американского лидера «историческим моментом».



По словам представителя Кремля, закон Грэма мог бы фактически полностью остановить экономическое сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами. Дмитриев утверждает, что такие ограничения нанесли бы серьёзный ущерб прежде всего американской экономике и мировым рынкам.

«Приостановка действия некоторых положений «закона Грема» является важным и поистине историческим моментом… Экономическое сотрудничество между Россией и Соединёнными Штатами отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной экономической стабильности и закладывает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира», — говорится в сообщении Дмитриева на Х.

Напомним, что один из соавторов «закона Грема» с так называемыми «адскими санкциями» против России сенатор-демократ Ричард Блюменталь резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нежелание принимать новые меры по усилению давления на Россию в рамках этого законодательства.

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.

Трамп заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время проведет беседу с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте.

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