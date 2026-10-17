Specjalny przedstawiciel rosyjskiego reżimu dyktatorskiego, Kirill Dmitriev, z zadowoleniem przyjął decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu niektórych przepisów „ustawy Grema” – tzw. „piekielnych sankcji”. Przepisy te przewidują wprowadzenie ograniczeń wobec Rosji. Dmitriew nazwał posunięcie amerykańskiego przywódcy „historycznym momentem”.



Według przedstawiciela Kremla ustawa Grema mogłaby w praktyce całkowicie wstrzymać współpracę gospodarczą między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Dmitriew twierdzi, że takie ograniczenia wyrządziłyby poważną szkodę przede wszystkim amerykańskiej gospodarce i rynkom światowym.

„Zawieszenie niektórych przepisów »ustawy Grema« jest ważnym i rzeczywiście historycznym momentem… Współpraca gospodarcza między Rosją a Stanami Zjednoczonymi leży w interesie obu krajów, sprzyja globalnej stabilności gospodarczej oraz stanowi podstawę do umacniania zaufania i osiągnięcia trwałego pokoju” – czytamy w wpisie Dmitriewa na X.

Przypomnijmy, że jeden ze współautorów „ustawy Grahama” dotyczącej tzw. „piekielnych sankcji” wobec Rosji, demokratyczny senator Richard Blumenthal, ostro skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za niechęć do podjęcia nowych działań mających na celu zwiększenie presji na Rosję w ramach tego ustawodawstwa.

16 października prezydent USA Donald Trump podpisał dekret o zawieszeniu szeroko zakrojonych ceł, ograniczeń i sankcji, które zmarły senator Lindsey Graham proponował wprowadzić w związku z zakupem rosyjskich surowców energetycznych.

Trump oświadczył w Waszyngtonie, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie ewentualnego ogniska dżumy w syberyjskim instytucie badawczym.

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