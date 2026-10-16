Филиппины протестуют против заявлений посла Китая — The Hindu

16 октября 2026 года Филиппины выразили протест из-за заявлений посла Китая в Маниле Цзин Цюаня. Президент Фердинанд Маркос-младший и правительство страны назвали слова дипломата завуалированной угрозой применения силы на фоне продолжающегося территориального спора в Южно-Китайском море.

Заявление китайского посла

Как сообщает The Hindu, 15 октября во время форума в Маниле китайского посла спросили об оценке министра обороны Филиппин Гильберто Теодоро-младшего. Ранее он назвал Китай источником проблем в регионе.

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Цзин Цюань отверг эту оценку, назвав ее бессмыслицей. Он также заявил, что Филиппинам следует считать себя счастливыми из-за соседства с Китаем.

Территориальный спор

Китай и Филиппины давно конфликтуют из-за территориальных претензий в Южно-Китайском море. Протест Манилы стал очередным обострением в споре между двумя азиатскими странами.

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