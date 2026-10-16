Filipiny protestują przeciwko słowom ambasadora Chin — The Hindu

16 października 2026 roku Filipiny wyraziły protest w związku z wypowiedziami ambasadora Chin w Manili, Jing Quana. Prezydent Ferdinand Marcos Jr. i rząd kraju nazwali słowa dyplomaty zawoalowaną groźbą użycia siły w kontekście trwającego sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim.

Wypowiedź chińskiego ambasadora

Jak informuje The Hindu, 15 października podczas forum w Manili chińskiego ambasadora zapytano o ocenę ministra obrony Filipin Gilberto Teodoro Jr. Wcześniej nazwał on Chiny źródłem problemów w regionie.

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Jing Quan odrzucił tę ocenę, nazywając ją nonsensem. Powiedział również, że Filipiny powinny uważać się za szczęśliwe z powodu sąsiedztwa z Chinami.

Spór terytorialny

Chiny i Filipiny od dawna pozostają w konflikcie dotyczącym roszczeń terytorialnych na Morzu Południowochińskim. Protest Manili stał się kolejnym zaostrzeniem sporu między dwoma azjatyckimi krajami.

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