Центральный банк Парагвая повысил прогноз роста экономики страны в 2026 году с 4,5% до 5%. В то же время регулятор снизил прогноз инфляции на конец 2026 года с 3,3% до 3%, сообщает The Rio Times. Banco Central del Paraguay опубликовал обновленные оценки 16 октября в квартальном отчете по денежно-кредитной политике IPoM.

Прогноз инфляции на уровне 3% ниже целевого показателя центробанка в 3,5%. На 2027 год регулятор ожидает инфляцию на уровне 3,5%, а базовую инфляцию в 2026 году оценивает в 2,2%.

Что поддержало пересмотр прогноза

Повышение прогноза роста связано прежде всего с ожиданиями относительно промышленности, сферы услуг и экспорта. Прогноз для вторичного сектора, в который входят производство, строительство и энергетика, вырос с 4,6% до 5,7%. Ожидания относительно сектора электроэнергии и водоснабжения повысили с 7,4% до 12,8%.

Сектор услуг, доля которого в выпуске экономики составляет 48,9%, должен вырасти на 5% вместо ожидавшихся в июне 4,6%. Прогноз роста торговли повысили с 3,5% до 5,1%, а государственного управления — с 2,6% до 4,1%.

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В то же время прогноз для первичного сектора снизили с 3,8% до 2,9%. Производство в животноводстве, по ожиданиям банка, сократится на 4,5%. Забой крупного рогатого скота за девять месяцев составил 1 363 697 голов против 1 735 841 годом ранее.

Ставка и экономические показатели

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 5,5%, назвав такую денежно-кредитную позицию нейтральной. Ранее ставку снижали с 6% до 5,75%, а затем — до 5,5%.

По данным банка, ВВП Парагвая вырос на 4% в годовом выражении во втором квартале после роста на 7,3% в первом. Средний прирост индекса экономической активности IMAEP в июле и августе составил 6,1%. Экспорт во втором квартале вырос на 11,5%, тогда как валовое накопление капитала сократилось на 18,2%.

Регулятор также назвал среди внешних рисков усиление конфликта на Ближнем Востоке, перебои в работе нефтеперерабатывающих предприятий и укрепление доллара США. Международный валютный фонд, по данным издания, прогнозирует рост экономики Парагвая на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027 году.

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