巴拉圭中央银行将该国2026年经济增长预测从4.5%上调至5%。与此同时，监管机构将2026年末通胀预测从3.3%下调至3%，The Rio Times报道。巴拉圭中央银行（Banco Central del Paraguay）于10月16日在季度货币政策报告IPoM中公布了更新后的预测。

3%的通胀预测低于央行3.5%的目标。监管机构预计2027年通胀率为3.5%，并估计2026年核心通胀率为2.2%。

哪些因素支持了预测调整

上调增长预测主要与对工业、服务业和出口的预期有关。包括制造业、建筑业和能源业在内的第二产业预测从4.6%上调至5.7%。电力和供水行业的预期从7.4%上调至12.8%。

服务业占经济产出的48.9%，预计将增长5%，而非6月份预期的4.6%。贸易增长预测从3.5%上调至5.1%，公共管理部门的预测则从2.6%上调至4.1%。

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与此同时，第一产业预测从3.8%下调至2.9%。该银行预计，畜牧业产出将下降4.5%。九个月内牛只屠宰量为1,363,697头，而一年前为1,735,841头。

利率和经济指标

央行将关键利率维持在5.5%，并称这一货币政策立场为中性。此前，该利率从6%下调至5.75%，随后又降至5.5%。

根据该行数据，巴拉圭国内生产总值在第二季度同比增长4%，此前第一季度增长7.3%。7月和8月经济活动指数IMAEP的平均增幅为6.1%。第二季度出口增长11.5%，而资本总形成下降18.2%。

监管机构还将中东冲突升级、炼油企业运营中断以及美元走强列为外部风险。该媒体援引国际货币基金组织的预测称，巴拉圭经济将在2026年增长4.5%，并在2027年增长4%。

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