在巴西，参议员兼总统候选人弗拉维奥·博索纳罗没有直接回答是否应调查联邦最高法院法官卡西奥·努内斯·马尔克斯的问题。该问题涉及与银行家丹尼尔·沃尔卡罗有关的消息，并于10月16日在里约热内卢接受TV Globo采访时被提出，据The Rio Times报道。

博索纳罗表示，所有人都必须服从法律，法律应适用于每一个人。他提到1950年第1,079号法律，该法规定了弹劾的依据，并称违法的法官必须为此承担责任。

银行家手机中的消息

据Poder360报道，在Banco Master创始人丹尼尔·沃尔卡罗的手机中发现了消息，其中提到可能每月向该法官的儿子、律师凯文·马尔克斯支付50万巴西雷亚尔。该消息来源估计这笔金额约为9.9万美元。针对这些消息尚未有法院裁决。

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努内斯·马尔克斯表示，他没有与沃尔卡罗交换消息。这些消息出现后，他还宣布回避参与法院就对另一名联邦最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯展开调查所进行的投票。

对莫赖斯的批评与选举

在采访中，博索纳罗还指责莫赖斯迫害政府反对者，并在政治上支持总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。据Poder360称，这名候选人没有提供证据支持这些说法。

努内斯·马尔克斯担任巴西高等选举法院院长，该法院正在组织于10月25日举行的总统选举第二轮投票。他由前总统雅伊尔·博索纳罗任命进入联邦最高法院，后者是弗拉维奥·博索纳罗的父亲。该候选人的竞选纲领包括减少法官作出单独裁决的数量、审查法院审理针对立法者的刑事案件的权限，以及限制法官亲属担任该法院审理案件的律师。

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