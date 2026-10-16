Bank centralny Paragwaju podniósł prognozę wzrostu gospodarczego kraju w 2026 roku z 4,5% do 5%. Jednocześnie regulator obniżył prognozę inflacji na koniec 2026 roku z 3,3% do 3%, informuje The Rio Times. Banco Central del Paraguay opublikował zaktualizowane szacunki 16 października w kwartalnym raporcie polityki pieniężnej IPoM.

Prognoza inflacji na poziomie 3% jest niższa od celu banku centralnego wynoszącego 3,5%. Na 2027 rok regulator oczekuje inflacji na poziomie 3,5%, a inflację bazową w 2026 roku szacuje na 2,2%.

Co wsparło rewizję prognozy

Podwyższenie prognozy wzrostu jest związane przede wszystkim z oczekiwaniami dotyczącymi przemysłu, sektora usług i eksportu. Prognoza dla sektora wtórnego, obejmującego produkcję, budownictwo i energetykę, wzrosła z 4,6% do 5,7%. Oczekiwania dla sektora energii elektrycznej i zaopatrzenia w wodę podniesiono z 7,4% do 12,8%.

Sektor usług, którego udział w produkcji gospodarczej wynosi 48,9%, ma wzrosnąć o 5% zamiast oczekiwanych w czerwcu 4,6%. Prognozę wzrostu handlu podniesiono z 3,5% do 5,1%, a administracji publicznej — z 2,6% do 4,1%.

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Jednocześnie prognozę dla sektora pierwotnego obniżono z 3,8% do 2,9%. Produkcja w sektorze hodowlanym, według oczekiwań banku, spadnie o 4,5%. Ubój bydła w ciągu dziewięciu miesięcy wyniósł 1 363 697 sztuk wobec 1 735 841 rok wcześniej.

Stopa procentowa i wskaźniki gospodarcze

Bank centralny utrzymał główną stopę na poziomie 5,5%, określając takie nastawienie polityki pieniężnej jako neutralne. Wcześniej stopę obniżono z 6% do 5,75%, a następnie do 5,5%.

Według danych banku PKB Paragwaju wzrósł o 4% rok do roku w drugim kwartale po wzroście o 7,3% w pierwszym kwartale. Średni wzrost indeksu aktywności gospodarczej IMAEP w lipcu i sierpniu wyniósł 6,1%. Eksport w drugim kwartale wzrósł o 11,5%, podczas gdy akumulacja brutto kapitału spadła o 18,2%.

Regulator wymienił również wśród ryzyk zewnętrznych nasilenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, zakłócenia w pracy zakładów rafinacji ropy naftowej oraz umocnienie dolara amerykańskiego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, według publikacji, prognozuje wzrost gospodarki Paragwaju o 4,5% w 2026 roku i o 4% w 2027 roku.

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