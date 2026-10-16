Нигерия получила дополнительные 10 тысяч мест для паломников на хадж в 2027 году: ее квота выросла с 50 тысяч до 60 тысяч человек. Это стало результатом переговоров Национальной комиссии по хаджу Нигерии (NAHCON) с властями Саудовской Аравии, сообщает Premium Times Nigeria.

Ранее страна не использовала часть выделенных мест. На хадж 2025 года Нигерии выделили 95 тысяч мест, однако к маю зарегистрировались около 64 188 паломников. В итоге в Саудовскую Аравию через государственных и лицензированных частных операторов отправились менее 60 тысяч человек.

Пропущенные сроки и визы

Среди причин сокращения числа паломников издание называет позднюю регистрацию и оплату, трудности с платежами, задержки с переводом средств, а также закрытие саудовского визового портала. По данным NAHCON, после закрытия визового окна не смогли поехать 2717 паломников, зарегистрировавшихся с опозданием.

Комиссия начала сверку данных и возврат средств пострадавшим. К сентябрю 2025 года NAHCON сообщила, что провела сверку возвратов с 19 штатами, подавшими соответствующие запросы.

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Для хаджа 2026 года Саудовская Аравия сократила фактическое количество мест Машаиир для Нигерии до 66 910, а операционная квота составила 50 тысяч. NAHCON неоднократно призывала паломников и советы по благосостоянию паломников в штатах соблюдать сроки регистрации и оплаты.

Цифровые требования Саудовской Аравии

Саудовская Аравия переводит организацию хаджа на цифровые платформы, в частности Nusuk-Masar. Через них синхронизируются данные паломников, биометрические сведения, визы, проживание, транспорт и другие услуги. Пропущенные сроки, неполные данные или ошибки при синхронизации информации могут привести к потере мест.

Новый председатель NAHCON Исмаил Абба-Юсуф подчеркивает важность заблаговременной подготовки и ранней оплаты. Комиссия также отмечает, что для полного использования увеличенной квоты паломники и органы штатов должны своевременно пройти регистрацию, оплату, биометрические и визовые процедуры.

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