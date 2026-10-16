Nigeria otrzymała dodatkowe 10 tys. miejsc dla pielgrzymów na hadżdż w 2027 roku: jej limit wzrósł z 50 tys. do 60 tys. osób. Był to rezultat negocjacji Narodowej Komisji Hadżdżu Nigerii (NAHCON) z władzami Arabii Saudyjskiej, informuje Premium Times Nigeria.

Wcześniej kraj nie wykorzystał części przyznanych miejsc. Nigerii przydzielono 95 tys. miejsc na hadżdż w 2025 roku, jednak do maja zarejestrowało się około 64 188 pielgrzymów. Ostatecznie do Arabii Saudyjskiej za pośrednictwem państwowych i licencjonowanych prywatnych operatorów wyjechało mniej niż 60 tys. osób.

Przekroczone terminy i wizy

Wśród przyczyn zmniejszenia liczby pielgrzymów publikacja wymienia późną rejestrację i płatności, trudności z płatnościami, opóźnienia w przekazywaniu środków, a także zamknięcie saudyjskiego portalu wizowego. Według NAHCON po zamknięciu okna wizowego nie mogło wyjechać 2717 pielgrzymów, którzy zarejestrowali się z opóźnieniem.

Komisja rozpoczęła uzgadnianie danych i zwrot środków poszkodowanym. Do września 2025 roku NAHCON poinformowała, że uzgodniła zwroty z 19 stanami, które złożyły odpowiednie wnioski.

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Na hadżdż w 2026 roku Arabia Saudyjska zmniejszyła faktyczną liczbę miejsc Masza’ir dla Nigerii do 66 910, podczas gdy limit operacyjny wynosił 50 tys. NAHCON wielokrotnie wzywała pielgrzymów i stanowe rady ds. dobrobytu pielgrzymów do dotrzymywania terminów rejestracji i płatności.

Cyfrowe wymogi Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska przenosi organizację hadżdżu na platformy cyfrowe, w tym Nusuk-Masar. Za ich pośrednictwem synchronizowane są dane pielgrzymów, informacje biometryczne, wizy, zakwaterowanie, transport i inne usługi. Przekroczone terminy, niepełne dane lub błędy podczas synchronizacji informacji mogą prowadzić do utraty miejsc.

Nowy przewodniczący NAHCON, Ismail Abba-Yusuf, podkreśla znaczenie wcześniejszego przygotowania i wczesnej płatności. Komisja zaznacza również, że aby w pełni wykorzystać zwiększony limit, pielgrzymi i organy stanowe muszą terminowo przejść rejestrację, płatności oraz procedury biometryczne i wizowe.

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