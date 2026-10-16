尼日利亚获得了2027年朝觐者新增的1万个名额，其配额从5万人增至6万人。据Premium Times Nigeria报道，这是尼日利亚国家朝觐委员会（NAHCON）与沙特当局谈判的结果。

此前，该国未能使用部分获分配的名额。尼日利亚在2025年朝觐中获分配9.5万个名额，但截至5月约有64,188名朝觐者登记。最终，经由国家和持牌私营运营商前往沙特阿拉伯的人数不足6万。

错过截止日期与签证

该媒体列举的朝觐者人数减少原因包括登记和付款较晚、支付困难、资金转账延迟，以及沙特签证门户关闭。NAHCON表示，在签证窗口关闭后，2,717名逾期登记的朝觐者未能出行。

该委员会已开始核对数据并向受影响者退款。截至2025年9月，NAHCON表示，已与提交相关申请的19个州核对退款情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对于2026年朝觐，沙特阿拉伯将尼日利亚实际的Mashair名额削减至66,910个，而运营配额为5万个。NAHCON多次呼吁朝觐者和各州朝觐者福利委员会遵守登记和付款期限。

沙特阿拉伯的数字化要求

沙特阿拉伯正将朝觐组织工作转移至包括Nusuk-Masar在内的数字平台。通过这些平台，同步朝觐者数据、生物识别信息、签证、住宿、交通和其他服务。错过截止日期、数据不完整或信息同步出错，都可能导致失去名额。

NAHCON新任主席伊斯梅尔·阿巴-优素福强调提前准备和尽早付款。该委员会还指出，为充分使用增加后的配额，朝觐者和各州机构必须及时完成登记、付款、生物识别和签证程序。

关注我们在