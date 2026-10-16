Губернатор пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди поручил принять меры в отношении виновных в обрушении крыши частной школы в районе Дир-Колони в Пешаваре. В результате трагедии, произошедшей в четверг, погибли по меньшей мере 30 детей и учительница, еще более 50 человек получили ранения, сообщает The Express Tribune.

Данные о школе

Во время совещания под председательством губернатора комиссар Пешавара сообщил, что владелец школы арендовал земельный участок площадью 16 марла на 10 лет и возвел на нем здание учебного заведения. Школа была зарегистрирована в 2026 году, однако ее администрация не соблюдала установленные стандартные операционные процедуры.

Кунди призвал выявить и проверить здания, построенные без утвержденных планов. Он отметил, что муниципальные администрации техсилов могут проверять сооружения в городе и контролировать соблюдение строительных норм.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования безопасности

Губернатор поручил профильным ведомствам обеспечить строгое соблюдение требований безопасности при создании частных школ и строительстве их помещений. Он также потребовал усилить соблюдение правил регистрации и требований безопасности для частных учебных заведений.

Власти должны принять меры в отношении школ, работающих без регистрационных сертификатов, и определить надлежащие наказания за нарушения. Кунди поручил подготовить новое законодательство для регулирования деятельности частных школ и представить отчет в течение 15 дней. Он также подчеркнул необходимость прозрачного управления и эффективного надзора за такими учреждениями.

Читай нас в