W polskim Nisku podczas gaszenia pożaru w sklepie zginęło dwóch strażaków, informuje Interia. Ogień odciął im drogę ewakuacji. Ofiary zostały w komunikacie nazwane Bartłomiejem i Wojciechem.

Pożar w Nisku

Według Interii strażacy gasili pożar w sklepie. Nisko znajduje się w województwie podkarpackim w Polsce. Portal podał, że ogień zablokował im drogę ewakuacji. Interia zapowiedziała, że później opublikuje bardziej szczegółowe informacje o tragedii.

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Kondolencje ministra

Minister spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że Bartłomiej i Wojciech zapłacili najwyższą cenę, wykonując zadanie do końca. We wpisie złożył najszczersze kondolencje rodzinom, bliskim i kolegom zmarłych oraz uczcił ich pamięć. Minister poinformował o tragicznym finale akcji gaśniczej w Nisku.

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