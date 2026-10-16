Minister rolnictwa Włoch Francesco Lollobrigida potępił protesty kierowców ciężarówek związane z gwałtownym wzrostem cen paliw, które spowodowały zakłócenia w dostawach towarów, w tym w Kalabrii. Jak informuje ANSA, minister oświadczył, że prawo do protestu zasługuje na szacunek, jednak blokowanie dróg w celu utrudniania dystrybucji towarów jest przestępstwem.

Zakłócenia w dostawach paliwa w Kalabrii

Lollobrigida wezwał do zapewnienia swobodnego ruchu transportu i dostaw towarów. Według niego z powodu blokad dróg miliony Włochów mogą stanąć w obliczu niedoboru towarów w sklepach lub znacznego wzrostu cen, co pogorszy sytuację wielu rodzin.

Minister oświadczył także, że część towarów w ciężarówkach zatrzymanych wbrew woli kierowców może stać się niezdatna do użycia. W jego ocenie doprowadzi to do strat gospodarczych dla przedsiębiorstw, pracowników branży i wszystkich obywateli.

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W rejonie miasta Cosenza w Kalabrii większość stacji benzynowych całkowicie wyczerpała zapasy benzyny i oleju napędowego. Szef firmy produkującej makarony Rummo, Cosimo Rummo, oświadczył, że blokowanie dostaw w związku z protestami w sąsiedniej Apulii powoduje skutki, których nie można już znieść dla nieprzerwanej pracy zakładów produkcyjnych.

Spotkanie z przewoźnikami

W Kalabrii ciężarówki stały na poboczach autostrad, nie blokując całkowicie ruchu, lecz zwężając jezdnię i utrudniając przejazd. Protesty odbywają się równolegle z pikietami rolników, które trwają już od kilku dni.

Przewodniczący konfederacji przewoźników Conftrasporto Pasquale Russo oświadczył, że kierowcy ciężarówek w kraju mogą rozpocząć ogólnokrajowy strajk, aby zwrócić uwagę na swoje problemy. Włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zwołało na 27 października w Rzymie spotkanie z przedstawicielami sektora transportu drogowego. Do udziału planuje się również zaprosić przedstawicieli biura premiera, Ministerstwa Gospodarki i Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorstw i Made in Italy.

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