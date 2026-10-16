意大利农业部长弗朗切斯科·洛洛布里吉达谴责了卡车司机因燃油价格大幅上涨而发起的抗议活动。这些抗议导致包括卡拉布里亚在内的地区商品供应中断。据ANSA报道，该部长表示，抗议权应受到尊重，但封锁道路以阻碍商品配送是一种犯罪行为。

卡拉布里亚燃油供应中断

洛洛布里吉达呼吁保障运输的自由通行和商品供应。他表示，由于道路封锁，数百万意大利人可能面临商店商品短缺或价格大幅上涨，这将使许多家庭的处境恶化。

部长还表示，违背司机意愿而被拦停的卡车中，部分货物可能无法再使用。他认为，这将给企业、行业工作人员和所有公民带来经济损失。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在卡拉布里亚科森扎市周边地区，大多数加油站已完全没有汽油和柴油。意大利面公司Rummo负责人科西莫·鲁莫表示，邻近普利亚大区的抗议活动造成的供应封锁，正在带来生产设施连续运营已无法承受的后果。

与运输业者会面

在卡拉布里亚，卡车停在高速公路路肩上，没有完全封锁交通，但缩窄了车行道并使通行更加困难。抗议活动与已持续数日的农民纠察行动同时进行。

运输业联合会Conftrasporto主席帕斯夸莱·鲁索表示，该国卡车司机可能会举行全国性罢工，以引起人们对其问题的关注。意大利基础设施和交通部已召集于10月27日在罗马与公路运输行业代表举行会议。还计划邀请总理办公室、经济和财政部以及企业和“意大利制造”部的代表参加。

关注我们在