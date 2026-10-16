W Nigerii przywrócono ruch na Pierwszym Moście na rzece Niger, który łączy Onitshę w stanie Anambra z Asabą w stanie Delta. Minister robót publicznych Nigerii David Umahi oficjalnie otworzył most w czwartek po 38 dniach zamknięcia z powodu awaryjnych napraw i rehabilitacji, informuje Premium Times.

Remont opóźniły deszcze

Most zamknięto 7 września. Początkowo prace remontowe planowano zakończyć do 21 września, jednak później okres zamknięcia przedłużono na czas nieokreślony z powodu długotrwałych opadów.

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Według publikacji w ceremonii otwarcia uczestniczyli urzędnicy federalni, przedstawiciele stanów Anambra i Delta, a także tradycyjni władcy z obu stanów. Umahi podziękował wykonawcom za przeprowadzone prace i oświadczył, że rehabilitacja powinna poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Most między Onitshą a Asabą

Pierwszy Most na Nigrze ukończono w 1965 roku; zbudowała go francuska firma budowlana Dumez. Łączy Onitshę i Asabę. W materiale zaznaczono również, że Drugi Most na Nigrze, którego budowę rozpoczęto w 2018 roku, aby zmniejszyć obciążenie pierwszego, oddano do użytku w maju 2023 roku.

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