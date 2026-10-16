Удар ізраїльського дрона поранив чотирьох палестинців у Газі — Anadolu Agency

У Палестині внаслідок удару ізраїльського безпілотника на півночі міста Газа поранено чотирьох палестинців. Один із постраждалих перебуває у критичному стані, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на медичні джерела.

Удар біля кафе

За словами очевидців, дрон атакував людину, яка проходила повз кафе в районі Шейх-Радван. Унаслідок удару постраждалий втратив кінцівку та перебував у критичному стані.

Раніше ізраїльська армія провела масштабні руйнування та підриви у східній частині міста Газа. Вибухи було чути в різних районах сектора Газа.

Обстріли біля Рафаха і Хан-Юніса

На півдні сектора Газа ізраїльські військові кораблі, за твердженням очевидців, понад 40 разів відкривали вогонь уздовж узбережжя Рафаха протягом приблизно двох годин. Обстріл супроводжувався інтенсивною стріляниною з ізраїльської військової техніки та гелікоптерів. Про постраждалих у цьому районі не повідомляли.

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У південній частині Хан-Юніса також фіксували посилення руху ізраїльської військової техніки. За даними очевидців, військові стріляли у напрямку наметів, де перебувають переміщені палестинці.

Дані Міністерства охорони здоров’я Гази

За повідомленням агентства, події відбулися на тлі порушень угоди про припинення вогню, яка діє з 10 жовтня 2025 року. Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що відтоді внаслідок порушень режиму припинення вогню загинули 1505 палестинців, ще 5332 були поранені.

За даними відомства, від жовтня 2023 року внаслідок ізраїльської військової операції в Газі загинули понад 74 тисячі палестинців, понад 175 тисяч дістали поранення.

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