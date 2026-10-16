W Palestynie w wyniku ataku izraelskiego drona na północy miasta Gaza rannych zostało czterech Palestyńczyków. Jeden z poszkodowanych jest w stanie krytycznym, poinformowała Anadolu Agency, powołując się na źródła medyczne.

Atak w pobliżu kawiarni

Według świadków dron zaatakował osobę przechodzącą obok kawiarni w rejonie Szejk Radwan. W wyniku ataku poszkodowany stracił kończynę i był w stanie krytycznym.

Wcześniej izraelska armia przeprowadziła rozległe zniszczenia i detonacje we wschodniej części miasta Gaza. Eksplozje było słychać w różnych rejonach Strefy Gazy.

Ostrzały w pobliżu Rafah i Chan Junus

Na południu Strefy Gazy izraelskie okręty wojenne, według świadków, ponad 40 razy otwierały ogień wzdłuż wybrzeża Rafah w ciągu około dwóch godzin. Ostrzałowi towarzyszył intensywny ogień z izraelskich pojazdów wojskowych i śmigłowców. Nie informowano o poszkodowanych w tym rejonie.

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W południowej części Chan Junus odnotowano również wzmożony ruch izraelskich pojazdów wojskowych. Według świadków wojskowi strzelali w kierunku namiotów, w których przebywają przesiedleni Palestyńczycy.

Dane Ministerstwa Zdrowia Gazy

Według agencji wydarzenia miały miejsce na tle naruszeń porozumienia o zawieszeniu broni, które obowiązuje od 10 października 2025 roku. Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że od tego czasu w wyniku naruszeń rozejmu zginęło 1505 Palestyńczyków, a kolejnych 5332 zostało rannych.

Według resortu od października 2023 roku w wyniku izraelskiej operacji wojskowej w Gazie zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy zostało rannych.

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