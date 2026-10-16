Włochy planują przedłużyć o siedem dni kontrole graniczne wobec podróżnych przybywających z Hiszpanii. Ma to zsynchronizować datę zakończenia włoskich środków z okresem obowiązywania podobnych ograniczeń Madrytu, poinformowały źródła rządowe ANSA English.

Rozmowy ministrów

Ministrowie spraw wewnętrznych Włoch i Hiszpanii omówią w najbliższych dniach zniesienie kontroli granicznych, podały źródła. Hiszpańskie źródła poinformowały również, że premier Włoch Giorgia Meloni i premier Hiszpanii Pedro Sanchez omówili tę kwestię na marginesie szczytu UE w czwartek i zgodzili się znieść ograniczenia.

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Jak wprowadzono kontrole

1 sierpnia Włochy po raz pierwszy przywróciły kontrole na granicach powietrznych i morskich dla pasażerów z Hiszpanii, wprowadzając je na miesiąc po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Rzym uzasadniał tę decyzję względami bezpieczeństwa.

W odpowiedzi Hiszpania rozpoczęła selektywne kontrole podróżnych przybywających z Włoch. Od tego czasu oba kraje kilkakrotnie przedłużały obowiązywanie tych środków. Madryt i włoskie partie opozycyjne skrytykowały początkową decyzję Rzymu, nazywając ją propagandą: wskazywały, że wjazd do Ceuty nie oznacza automatycznego dostępu do strefy Schengen, a Włochy nie mają wspólnej granicy z Hiszpanią.

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