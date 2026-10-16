Италия планирует продлить на семь дней пограничные проверки для путешественников, прибывающих из Испании. Это должно синхронизировать дату окончания итальянских мер со сроком действия аналогичных ограничений Мадрида, сообщили правительственные источники ANSA English.

Переговоры министров

Министры внутренних дел Италии и Испании в ближайшие дни обсудят отмену пограничного контроля, отметили источники. Испанские источники также сообщили, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Испании Педро Санчес обсудили этот вопрос в кулуарах саммита ЕС в четверг и согласились отменить ограничения.

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Как ввели контроль

1 августа Италия впервые восстановила проверки на воздушных и морских границах для пассажиров из Испании, введя их на месяц после миграционного кризиса в Сеуте. Рим объяснял это решение соображениями безопасности.

В ответ Испания начала выборочно проверять путешественников, прибывающих из Италии. С тех пор обе страны несколько раз продлевали действие этих мер. Мадрид и итальянские оппозиционные партии критиковали первоначальное решение Рима, называя его пропагандой: они указывали, что въезд в Сеуту не означает автоматического доступа в Шенгенскую зону, а Италия не имеет общей границы с Испанией.

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