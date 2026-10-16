В Бурунди представители гражданского общества и экономист выразили сомнения в независимости комитета, призванного реализовывать Национальную стратегию борьбы с коррупцией и экономическими злоупотреблениями. Президент Эварист Ндайишимийе официально запустил ее выполнение 9 октября 2026 года во дворце Кирири в Бужумбуре, сообщает The Rio Times.

Стратегию представили как механизм для усиления предотвращения, контроля и наказания за практики, наносящие ущерб государственным ресурсам. Ее запуск сопровождается трехмесячной общенациональной информационной кампанией. В рамках кампании на местном уровне должны работать совместные антикоррупционные комитеты, а гражданам будут разъяснять источники государственных доходов и направления их использования.

По данным The Rio Times, агентство APA-Bujumbura и Bénin Web TV не опубликовали правовой текст или список участников национального комитета. Издание Iwacu также сообщило, что не нашло указа или другого правового акта о его создании.

Состав комитета

Бурундийское издание Iwacu, на которое ссылается The Rio Times, называет среди участников комитета президента Ндайишимийе, генерального прокурора Роз Нкорериману, министра финансов Алена Ндикуману, министра юстиции Альфреда Ахингеджедже и министра внутренних дел Леонидаса Ндарузанийе.

По версии Iwacu, в комитет также входят трое представителей гражданского общества: Габриэль Руфири из антикоррупционной организации Olucome, Жерар Хакизимана из Folucon.F и Хамза Джонатан Нийонгабо, представляющий мусульманскую общину провинции Бужумбура. Другие источники этот состав не подтверждали.

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Iwacu также сообщило, что президент объявил о намерении создать черный список лиц, обвиняемых в коррупции, с возможностью поиска записей в течение 20 лет. Среди других анонсов — продажа активов подозреваемых до судебного разбирательства.

Критика общественности

Вианней Ндаисаба из организации Aluchoto считает, что присутствие должностных лиц исполнительной власти в комитете может поставить под сомнение его способность расследовать возможные злоупотребления в правительстве. Он призвал проверить подозрения в коррупции в государственных контрактах, операциях с удобрениями и средствах, связанных с плотиной Мпанда.

Представитель организации Parcem Фостен Ндикумана настаивает на официальном обнародовании текста стратегии и четкой правовой основе для ее реализации в соответствии с антикоррупционным законодательством и Уголовным кодексом. По его мнению, выполнение и оценка стратегии не должны сосредотачиваться в одних и тех же органах власти.

Экономист Андре Никвигизе, бывший старший экономический советник Секретариата ООН, назвал объявления политическими обещаниями накануне выборов. Он напомнил о стратегии надлежащего управления и борьбы с коррупцией, запущенной в 2011 году, которая, по его словам, так и не была полноценно реализована.

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