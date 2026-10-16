W Burundi przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i ekonomista wyrazili wątpliwości co do niezależności komitetu powołanego do realizacji Narodowej Strategii Walki z Korupcją i Nadużyciami Gospodarczymi. Prezydent Évariste Ndayishimiye oficjalnie zainaugurował jej wdrażanie 9 października 2026 roku w pałacu Kiriri w Bużumburze, informuje The Rio Times.

Strategię przedstawiono jako mechanizm wzmocnienia zapobiegania, kontroli i karania praktyk szkodzących zasobom państwowym. Jej uruchomieniu towarzyszy trzymiesięczna ogólnokrajowa kampania informacyjna. W ramach kampanii na szczeblu lokalnym mają działać wspólne komitety antykorupcyjne, a obywatelom będą wyjaśniane źródła dochodów państwa i kierunki ich wykorzystania.

Według The Rio Times agencja APA-Bujumbura i Bénin Web TV nie opublikowały tekstu prawnego ani listy członków komitetu krajowego. Portal Iwacu również podał, że nie znalazł dekretu ani innego aktu prawnego ustanawiającego ten komitet.

Skład komitetu

Burundyjskie wydanie Iwacu, na które powołuje się The Rio Times, wymienia wśród członków komitetu prezydenta Ndayishimiye, prokurator generalną Rose Nkorerimanę, ministra finansów Alaina Ndikumanę, ministra sprawiedliwości Alfreda Ahingedje oraz ministra spraw wewnętrznych Léonidasa Ndaruzaniye.

Według Iwacu do komitetu wchodzi również troje przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego: Gabriel Rufyiri z organizacji antykorupcyjnej Olucome, Gérard Hakizimana z Folucon.F oraz Hamza Jonathan Niyongabo, który reprezentuje społeczność muzułmańską prowincji Bużumbura. Inne źródła nie potwierdziły tego składu.

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Iwacu podało również, że prezydent zapowiedział utworzenie czarnej listy osób oskarżanych o korupcję, z możliwością wyszukiwania wpisów przez 20 lat. Wśród innych zapowiedzi znalazła się sprzedaż aktywów podejrzanych przed procesem.

Krytyka publiczna

Vianney Ndaisaba z organizacji Aluchoto uważa, że obecność przedstawicieli władzy wykonawczej w komitecie może podważyć jego zdolność do badania możliwych nadużyć w rządzie. Wezwał do sprawdzenia podejrzeń korupcji w kontraktach państwowych, operacjach związanych z nawozami oraz środkach powiązanych z tamą Mpanda.

Przedstawiciel organizacji Parcem Faustin Ndikumana nalega na oficjalne opublikowanie tekstu strategii oraz jasną podstawę prawną jej realizacji zgodnie z przepisami antykorupcyjnymi i Kodeksem karnym. Jego zdaniem realizacja i ocena strategii nie powinny być skupione w tych samych organach władzy.

Ekonomista André Nikwigeze, były starszy doradca ekonomiczny Sekretariatu ONZ, nazwał zapowiedzi politycznymi obietnicami przed wyborami. Przypomniał o strategii dobrego rządzenia i walki z korupcją uruchomionej w 2011 roku, która, jak powiedział, nigdy nie została w pełni wdrożona.

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