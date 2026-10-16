在布隆迪，公民社会代表和一名经济学家对负责实施《国家反腐败和经济滥用治理战略》的委员会独立性表示怀疑。总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶于2026年10月9日在布琼布拉的基里里宫正式启动该战略的实施，The Rio Times报道。

该战略被提出为加强预防、监督和惩处损害国家资源行为的机制。其启动伴随着为期三个月的全国性信息宣传活动。作为该活动的一部分，地方层面将设立联合反腐委员会，并向公民说明国家收入的来源及其使用方向。

据The Rio Times报道，APA-Bujumbura通讯社和Bénin Web TV均未公布法律文本或国家委员会成员名单。媒体Iwacu也报道称，未找到有关该委员会设立的法令或其他法律文件。

委员会构成

The Rio Times援引的布隆迪媒体Iwacu称，委员会成员包括总统恩达伊希米耶、总检察长罗斯·恩科雷里马纳、财政部长阿兰·恩迪库马纳、司法部长阿尔弗雷德·阿兴盖杰杰以及内政部长莱奥尼达斯·恩达鲁扎尼耶。

据Iwacu称，委员会还包括三名公民社会代表：反腐败组织Olucome的加布里埃尔·鲁菲里、Folucon.F的热拉尔·哈基济马纳，以及代表布琼布拉省穆斯林社区的哈姆扎·乔纳森·尼永加博。其他消息来源未证实这一构成。

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Iwacu还报道称，总统宣布计划建立一份被指控腐败人员的黑名单，其中记录可在20年内查询。其他宣布事项包括在审判前出售嫌疑人的资产。

公众批评

Aluchoto组织的维安内·恩达伊萨巴认为，行政部门官员在委员会中的存在，可能会使其调查政府内部可能滥用行为的能力受到质疑。他呼吁核查涉及政府合同、化肥业务以及与姆潘达大坝相关资金的腐败嫌疑。

Parcem组织代表福斯坦·恩迪库马纳坚持要求正式公布战略文本，并依据反腐败立法和《刑法典》为其实施提供明确的法律基础。他认为，战略的执行和评估不应集中在同一批政府机构手中。

经济学家安德烈·尼克维吉泽曾任联合国秘书处高级经济顾问，他称这些宣布是选举前的政治承诺。他提及2011年启动的良政与反腐败战略，并表示该战略从未得到全面实施。

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