Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пригласил оппозиционную партию «Движение за справедливость Пакистана» на переговоры по спорным политическим вопросам. Он также призвал партию, основанную заключенным бывшим премьер-министром Имраном Ханом, отменить длительный марш на Исламабад.

Призыв к диалогу

Как сообщает The Hindu, 6 октября Шариф заявил, что политические споры следует решать путем диалога. По его словам, несмотря на попытки урегулировать политические вопросы посредством переговоров, вновь появляются «ужасные тени» длительных маршей.

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Марш к столице

Призыв премьера прозвучал через два дня после того, как «Движение за справедливость Пакистана» начало марш из города Лакки-Марват в провинции Хайбер-Пахтунхва. Партия планирует достичь Исламабада в ближайшие дни и провести там сидячий протест.

Цель акции — оказать давление на правительство для освобождения Имрана Хана, который ранее занимал пост премьер-министра Пакистана.

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