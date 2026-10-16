Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zaprosił opozycyjną partię Pakistan Tehreek-e-Insaf do rozmów w sprawie spornych kwestii politycznych. Wezwał także partię założoną przez uwięzionego byłego premiera Imrana Khana do odwołania długiego marszu na Islamabad.

Wezwanie do dialogu

Jak informuje The Hindu, 6 października Sharif powiedział, że spory polityczne należy rozwiązywać poprzez dialog. Według niego, mimo prób uregulowania kwestii politycznych w drodze negocjacji, ponownie pojawiają się „straszne cienie” długich marszów.

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Marsz do stolicy

Apel premiera padł dwa dni po tym, jak Pakistan Tehreek-e-Insaf rozpoczął marsz z miasta Lakki Marwat w prowincji Chajber Pasztunchwa. Partia planuje dotrzeć do Islamabadu w najbliższych dniach i przeprowadzić tam protest okupacyjny.

Celem akcji jest wywarcie presji na rząd, aby uwolnił Imrana Khana, który wcześniej pełnił funkcję premiera Pakistanu.

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