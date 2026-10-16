Прем’єр Шаріф запросив партію Хана на переговори — The Hindu

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф запросив опозиційну партію «Рух за справедливість Пакистану» на переговори щодо спірних політичних питань. Він також закликав партію, засновану ув'язненим колишнім прем'єр-міністром Імраном Ханом, припинити довгий марш до Ісламабада.

Заклик до діалогу

Як повідомляє The Hindu, 6 жовтня Шаріф заявив, що політичні суперечки слід розв'язувати шляхом діалогу. За його словами, попри спроби владнати політичні питання через переговори, знову з'являються «жахливі тіні» довгих маршів.

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Марш до столиці

Заклик прем'єра пролунав через два дні після того, як «Рух за справедливість Пакистану» розпочав марш із міста Лаккі-Марват у провінції Хайбер-Пахтунхва. Партія планує дістатися Ісламабада найближчими днями та провести там сидячий протест.

Метою акції є тиск на уряд задля звільнення Імрана Хана, який раніше обіймав посаду прем'єр-міністра Пакистану.

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