Экс-главу BND Ханнинга задержали по подозрению в госизмене — The Hindu

В Германии бывшего президента Федеральной разведывательной службы BND Августа Ханнинга задержали 6 октября по подозрению в передаче государственных тайн иностранной разведывательной службе. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии сообщает The Hindu.

По данным прокуратуры, дело касается возможной передачи Ханнингом государственных тайн иностранной разведке. Ведомство сообщило, что бывший руководитель BND был арестован во вторник.

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Подозрения прокуратуры

Федеральная прокуратура заявила, что Ханнинг серьезно подозревается в изменническом шпионаже, получении государственных тайн, покушении на государственную измену и шпионаже. Ведомство перечислило эти подозрения в заявлении относительно бывшего главы немецкой внешней разведки.

Работа в BND

Август Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу, известную под немецкой аббревиатурой BND, в 1998–2005 годах. В сообщении BND названа внешней разведывательной службой Германии.

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