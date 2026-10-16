Były szef BND Hanning zatrzymany pod zarzutem zdrady stanu — The Hindu

W Niemczech były prezydent Federalnej Służby Wywiadowczej BND August Hanning został zatrzymany 6 października pod zarzutem przekazywania tajemnic państwowych zagranicznej służbie wywiadowczej. Poinformował o tym The Hindu, powołując się na niemiecką Prokuraturę Federalną.

Według prokuratury sprawa dotyczy możliwego przekazania przez Hanninga tajemnic państwowych zagranicznemu wywiadowi. Urząd przekazał, że były szef BND został aresztowany we wtorek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Podejrzenia prokuratury

Prokuratura Federalna oświadczyła, że Hanning jest poważnie podejrzewany o szpiegostwo zdradzieckie, pozyskiwanie tajemnic państwowych, usiłowanie zdrady stanu oraz szpiegostwo. Urząd wymienił te podejrzenia w oświadczeniu dotyczącym byłego szefa niemieckiego wywiadu zagranicznego.

Praca w BND

August Hanning kierował Federalną Służbą Wywiadowczą, znaną pod niemieckim skrótem BND, w latach 1998–2005. W informacji BND określono jako niemiecką służbę wywiadu zagranicznego.

Czytaj nas na